SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) será a relatora da sabatina da diplomata Maria Luiza Viotti para chefiar a embaixada do Brasil nos EUA.

Viotti é a única mulher nomeada até o momento para uma embaixada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 18 indicações feitas. Se aprovada, ela será a primeira mulher na história a chefiar a missão brasileira em Washington.

A sabatina ocorrerá nesta quinta-feira (11) na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

Em seu relatório, a senadora diz que pretende jogar luz sobre a desigualdade de gênero no Itamaraty e na pouca representatividade das diplomatas nas embaixadas mais importantes do Brasil no exterior.