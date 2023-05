BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu liberdade provisória para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas de 8/1.

A defesa de Torres chegou a defender a soltura sob a justificativa de piora do estado mental dele.

Na operação da qual Torres foi alvo, em janeiro, a Polícia Federal encontrou na residência de dele uma minuta de decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no final do ano passado.

O objetivo seria reverter o resultado da eleição, em que Lula (PT) saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional.

O documento de três páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão. O ex-ministro afirmou que a minuta foi "vazada fora de contexto" e ajuda a "alimentar narrativas falaciosas".