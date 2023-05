BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Joseli Parente Camelo, afirma que, passado o 8 de janeiro, é preciso que o governo volte a confiar nas Forças Armadas. Para isso, ele defende a aprovação do projeto de lei que afasta para a reserva militares que exerçam atividades políticas, como forma de retornar a instituição exclusivamente às atividades previstas na Constituição.

"Quando começa a desviar demais das suas funções, começa a haver interferências. Precisamos nos voltar para as atividades que nos são atribuídas pela Constituição: a defesa da pátria e da soberania", afirma.

Ele avalia, no entanto, que essa retomada de confiança já está acontecendo e aponta os recentes contatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com as Forças Armadas como um indício da aproximação.

Na última terça-feira (9), por exemplo, Lula foi à Embraer em Gavião Peixoto (SP) inaugurar a linha de montagem dos caças F-9 Gripen. O presidente do STM também participou da cerimônia.

Para o militar, os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro só não são uma página virada porque, enquanto estiverem sendo investigados, os comandantes deverão estar atentos para eventuais "efervescências". "Mas as Forças Armadas são uma instituição bastante hierarquizada. Aos poucos, a partir da sinalização que vem do comandantes, isso vai se diluindo", sustenta.