SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o ex-presidente "agora está dentro de casa com o rabinho preso", ao mesmo tempo em que presta depoimentos à Polícia Federal.

O QUE O PRESIDENTE FALOU?

Lula também voltou a responsabilizar Bolsonaro "pela morte de pelo menos 300 mil brasileiros" durante a pandemia de Covid-19, devido à demora do governo em comprar imunizantes contra o vírus. As declarações foram durante evento em Fortaleza (CE) na tarde deste sexta-feira (12).

O petista ainda chamou Bolsonaro de "mentiroso" ao repercutir a operação da PF que investiga suposto esquema para alterar o cartão de vacina do ex-presidente e seus auxiliares.

Para Lula, Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelas "mentiras" propagadas em quatro anos de governo.

"Agora ele está dentro de casa com o rabinho preso. Está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República que falsifica seu cartão de vacina durante uma pandemia", disse o presidente.

O QUE MAIS DISSE LULA

O petista afirmou que os golpistas presos por atos antidemocráticos e pela depredação dos prédios dos Poderes da República em 8 de janeiro "vão aprender uma lição".

Lula declarou que os golpistas queriam atentar contra a democracia no dia de sua posse, mas desistiram devido às milhares de pessoas que foram prestigiar a cerimônia em Brasília naquela data.

Tem muita gente presa e eles vão aprender uma lição: se querem governar esse país, não deem golpe. Disputem nas eleições da forma mais honesta e aguardem o resultado das urnas. E não adianta mentir na campanha, fazer a desfaçatez que fez essa coisa que governou esse país, que Deus queira que nunca mais tenha alguém tão antidemocrático [ocupando o Planalto]."

Lula visitou o Ceará nesta sexta-feira pela primeira vez em seu terceiro governo para participar de alguns eventos. Mais cedo, o petista esteve em uma escola pública da rede estadual. Em seguida, lançou o Programa Escolas em Tempo Integral ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governo do estado, Elmano de Freitas (PT-CE).

O terceiro compromisso do presidente no Ceará acontece no Cariri, onde fará a inauguração do Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira, no município de Crato.