SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A feira nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), realizada em São Paulo, contou neste sábado (13) com uma simulação de uma cela com pessoas vestidas de verde e amarelo representando bolsonaristas detidos no presídio da Papuda de Brasília.

A representação fazia parte de uma apresentação teatral interativa, que também incluía um estande de tiro, uma urna de voto impresso, um mural com fake news, um altar de pneus com velas e um púlpito com microfone para que o público pudesse discursar.

A intervenção durou cerca de duas horas e foi promovida pelo grupo teatral Trupe Olho da Rua, da cidade de Santos (SP).

O diretor do grupo, Caio Martinez Pacheco, 44 anos, afirmou que o ato foi pensado para ser o prólogo de uma peça teatral que está em montagem, intitulada "Democraceria". Segundo ele, o grupo foi convidado pelo núcleo de Cultura do MST.

"Esse prólogo faz um retrato desses últimos quatro anos do governo federal. É um jogo de expurgo, para as pessoas brincarem com esses elementos que traumatizaram a população", disse Pacheco.

O integrante do grupo João Paulo Pires, 42 anos, afirmou que "apresentar esse espetáculo dentro da feira do MST, com a participação do público, após o que passamos nestes últimos anos, com um governo repressivo, foi muito significativo".

A professora de ensino infantil Marília Marques Nunes, 32 anos, saiu de Sorocaba, no interior de São Paulo, para estar na feira do MST, e foi uma das pessoas que interagiu com o grupo de oito atores.

Ela participou da representação de um estande de tiro cujas armas deixavam as pessoas com as mãos pintadas de vermelho.

"É interessante estar dentro da apresentação porque a gente não está só recebendo. Tem aquela adrenalina de estar no meio da cena, isso desperta mais a reflexão sobre o que está acontecendo", disse a professora.

No início da noite, a programação cultural do evento teve a cantora Gaby Amarantos.

A 4ª feira nacional do MST, realizada no parque da Água Branca (zona oeste de São Paulo), recebeu grande público durante todo o sábado.

A praça de alimentação do evento, que contava com comidas típicas de todas as regiões do Brasil, ficou superlotada e com filas, e muitas barracas tiveram seus estoques esgotados.