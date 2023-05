SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, a deputada Rosana Valle, vai empossar responsáveis pelos diretórios femininos do partido na Baixada Santista no começo de junho e, a partir disso, começar a reestruturar o PL Mulher nas cidades e nas regiões do Vale do Ribeira e de Campinas.

Serão empossadas presidentes do PL Mulher de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão, Bertioga e Mongaguá.

Rosana Valle tomou posse no diretório feminino do PL de São Paulo no dia 6 de maio, em evento que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.