SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem dito a aliados que a advogada Marcela Arruda, secretária municipal de Gestão, é a favorita a assumir a vaga que está prestes a abrir no Tribunal de Contas do Município. Com isso, ela seria a primeira mulher a assumir o posto, marca que anima o emedebista.

Além dela, ainda são considerados Fabrício Cobra Arbex (secretário da Casa Civil), Ricardo Torres (Fazenda) e Ricardo Menezes (diretor jurídico da SP Obras).

O posto no TCM abrirá com a aposentadoria de Maurício Faria, em junho.

A escolha do substituto do conselheiro é motivo de divergência entre Nunes e Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, como mostrou o Painel.

Leite afirma que fechou acordo com Nunes de que escolheria o novo conselheiro. Nunes, por sua vez, nega a existência de qualquer acerto e diz que a decisão será exclusivamente sua. O nome de Marcela é uma preferência do prefeito. Leite, por sua vez, gostaria de emplacar um aliado de seu partido.