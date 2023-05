BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em mais um movimento de aproximação do governo Luiz Inácio Lula da Silva com as Forças Armadas, o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), reuniu-se na última quinta-feira (11) com o presidente do STM (Superior Tribunal Militar), Joseli Camelo Parente.

O encontro não consta na agenda de nenhum dos dois. Quem acompanhou relata ter sido uma conversa descontraída, marcada para estreitar os laços entre as duas instituições.

Desde que assumiu, Lula vem fazendo esforços para se aproximar dos militares. Os ataques aos Três Poderes de 8 de janeiro, gestados no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, intensificaram a atenção dada pelo petista às Forças Armadas.

O presidente já se reuniu com as cúpulas da Marinha, Aeronáutica e Exército.