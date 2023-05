SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos tem aparecido com frequência em trajes formais em suas redes sociais, num figurino que destoa de sua imagem tradicional de líder sem-teto.

A vestimenta é usada mesmo em ocasiões fora das dependências da Câmara, onde o uso de terno e gravata é obrigatório.

Na última quinta-feira (11), por exemplo, ele foi de paletó a uma inspeção feita em um albergue para moradores de rua na cidade de São Paulo. Manteve o traje numa roda de conversa com o padre Júlio Lancellotti ao seu lado.

Em 5 de maio, a cena se repetiu durante uma distribuição de marmitas na praça da Sé junto com outros deputados. Boulos era o único de paletó.

Ele não aposentou seu estilo mais despojado por completo, no entanto. Em alguns eventos, ainda aparece de camiseta.

Boulos diz que a escolha do traje depende da situação. "Quando vou a um hospital ou a um albergue como deputado, é natural que tenha uma vestimenta de parlamentar. Quando estou numa cozinha solidária, aí estou do meu jeito mais tradicional", afirma.

Um dos focos da campanha a prefeito do deputado será passar uma imagem mais "institucional" dele e amenizar a percepção de grande parte da população de que é "radical".

Ele afirma, contudo, que o foco no momento é no seu mandato de deputado federal. "Diferente do prefeito Ricardo Nunes, que não pensa em outra coisa a não ser a eleição, eu não tenho nem marqueteiro ainda", diz.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Boulos diz que pretende começar a organizar sua campanha apenas no segundo semestre. Por enquanto, pretende se dedicar ao mandato.