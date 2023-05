SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) enviou ofício à Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira (16) em que cita inquérito policial que investiga supostas irregularidades na administração municipal.

O documento foi protocolado por Salles quase um mês após ele ter sido notificado pela Controladoria Geral do Município a especificar a quais denúncias de corrupção se referiu em discurso em um evento de ativistas de direita, no dia 15 de abril.

Na ocasião, Salles, que é pré-candidato a prefeito no ano que vem, acusou o atual ocupante do cargo, Ricardo Nunes (MDB), de ser um "ícone do centrão" e de abrigar em sua gestão diversas máfias, em áreas como asfalto e lixo.

Na resposta, em tom genérico, o deputado federal não apresenta detalhes das acusações e chega a dizer que não faz "imputações delitivas concretas a qualquer pessoa que seja".

Ao mesmo tempo, "terceiriza" as acusações para o inquérito policial 2306584-20.2022.180404, aberto a pedido da Subprocuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em novembro do ano passado.

No inquérito, são investigadas denúncias a respeito de fraude em contratos de publicidade, concessão do estádio do Pacaembu e licitações para coleta de lixo na cidade.

O deputado indica ainda que pretende encaminhar informações adicionais sobre essas suspeitas futuramente.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo não quis se manifestar.