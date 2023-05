BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli foi internado nesta quarta-feira (17) em um hospital de Brasília com diagnóstico de Covid-19.

Segundo o boletim médico do hospital, o DF Star, Toffoli passa bem e é tratado com antiviral e sintomáticos. Não há previsão de alta.

O boletim é assinado pela chefe da equipe médica, Ludhmila Hajjar, e pelo diretor do hospital, Allison Borges.

Por causa da internação, o ministro não irá participar da sessão desta quinta-feira (18) do Supremo.

A corte continuará o julgamento do ex-presidente Fernando Collor, que foi acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Toffoli é ministro do STF desde 2009 e foi indicado à corte no segundo mandato do presidente Lula. Ele presidiu a corte entre 2018 e 2020.