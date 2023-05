SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski será homenageado em sessão solene da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no dia 29 deste mês. A iniciativa é de autoria dos deputados estaduais Emidio de Souza (PT) e Simão Pedro (PT).

"Um dos ministros mais sérios que já passou pelo Supremo, Ricardo Lewandowski merece todo o nosso respeito e reconhecimento pela sua atuação em defesa do Estado democrático de Direito", afirma Souza.

Juristas, magistrados, advogados e professores foram convidados para participar da solenidade, que será celebrada no Plenário Juscelino Kubitschek da Casa.

Lewandowski se aposentou neste ano, depois de 17 anos de atuação na mais alta corte do país. No STF, ele se firmou como um ministro garantista, preocupado com o amplo direito de defesa dos réus.

O magistrado ocupou os principais cargos de Brasília: a presidência do STF, a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a presidência do Senado, no julgamento do impeachment de Dilma Rousseff (PT), e a própria Presidência da República, de forma interina.