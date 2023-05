BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), enviou nesta quinta-feira (18) um ofício à Petrobras pedindo para ela manter a sonda e demais recursos mobilizados na foz do rio Amazonas.

Horas antes, a empresa havia divulgado em nota que desmobilizaria a estrutura montada diante da negativa do Ibama aos pedidos de realização de estudos para possível extração de petróleo na região. Os equipamentos seriam destinados para as atividades na região Sudeste.

"Solicito avaliar a possibilidade, dentro da mais estrita legalidade, observância das regras de governança e interesse da companhia, de manutenção da sonda e dos recursos destinados à realização do poço mobilizados, por tempo adicional que possibilite o avanço das discussões com o Ibama para o licenciamento desta importante atividade no âmbito da política de exploração e produção de petróleo e gás natural do país", diz o documento.

O ministro pede ainda que a Petrobras reitere o pedido junto ao Ibama, "envidando todos os esforços necessários ao atendimento das condicionantes e comprovação da adequação do projeto para a prospecção segura e sustentável da área".

O Ibama negou nesta quarta-feira (17) a solicitação para fazer os estudos necessários para possível exploração de petróleo. Segundo o seu presidente, Rodrigo Agostinho, faltaram informações para garantir a sustentabilidade do empreendimento.