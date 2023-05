SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA), filiado ao maior partido da oposição e correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro, emplacou um aliado em cargo no governo Lula (PT).

Após indicação de Bacelar, o advogado Otávio Alexandre Freire da Silva foi nomeado para comandar o escritório regional da SPU (Superintendência do Patrimônio da União) na Bahia. A nomeação foi publicada em 12 de maio no Diário Oficial da União.

Procurado pela reportagem nesta sexta-feira (19), o deputado informou que estava em trânsito e não poderia falar sobre o assunto. Deputados federais governistas, contudo, confirmaram que a indicação para a SPU partiu de João Carlos Bacelar.

Conhecido como Jonga Bacelar, o deputado faz parte da ala raiz do PL, que já estava no partido antes da filiação de Bolsonaro em 2021, e é próximo ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

O deputado foi aliado do então governador da Bahia, Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil, mas apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 e de 2022. Chegou a ser vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Desde a eleição de Lula, contudo, passou a se aproximar do novo governo em votações no Congresso Nacional. Ainda no ano passado, votou a favor do petista na PEC da Transição. Nesta semana, foi um dos deputados favoráveis à urgência da votação do novo arcabouço fiscal.

Ao todo, 29 dos 99 deputados do PL votaram a favor da urgência da votação do arcabouço fiscal. Em entrevista à GloboNews na terça-feira (16), Valdemar Costa Neto afirmou que cerca de um terço da bancada do partido na Câmara deve votar a favor do projeto.

O advogado nomeado para a SPU não tem histórico no bolsonarismo. Em 2018, ele assinou uma petição pública em favor da então candidatura de Lula à Presidência, que acabou sendo barrada pela Justiça Eleitoral.

Presidente do PL na Bahia, o ex-ministro da Cidadania João Roma, tem afirmado que as dissidências internas geram desconforto, mas descarta punições a parlamentares que se alinharem ao governo.

"Não vamos transformar o partido em tribunal. Cada parlamentar deve satisfação ao seu eleitor", disse Roma há um mês em entrevista Folha de S.Paulo.

O PL da Bahia tem três deputados federais, mas João Carlos Bacelar é o único que aderiu ao governo Lula. Mais alinhados ao bolsonarismo, os deputados Capitão Alden e Roberta Roma seguem na oposição.