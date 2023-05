BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A secretária no Itamaraty para Europa e Estados Unidos, Maria Luísa Escorel, conversou por telefone nesta segunda-feira (22) com a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacio, para transmitir o desagrado do governo brasileiro aos episódios de racismo sofridos pelo jogador de futebol Vinícius Júnior.

A embaixadora não estava em Brasília, por isso não houve a convocação, forma de protesto utilizado na diplomacia. Mas, por telefone, Escorel manifestou a insatisfação com os reiterados ataques racistas ao jogador e a expectativa do Brasil de que medidas sejam tomadas.

O atacante brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi expulso neste domingo (21) depois de confusão iniciada por insultos racistas proferidos contra ele por torcedores do Valencia.

Imagens mostram o momento em que o jogador da seleção brasileira encara torcedores da equipe mandante próximos à linha de fundo. A situação provocou uma aglomeração entre atletas dos dois times e a partida foi interrompida por alguns instantes. Apenas o brasileiro foi expulso, com interferência do VAR (árbitro assistente de vídeo).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou solidariedade ao jogador brasileiro em entrevista coletiva no Japão e cobrou medidas do governo espanhol.

"A Fifa, a Liga Espanhola, têm que tomar sérias providências, não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem os estádios de futebol", disse Lula antes do início de entrevista coletiva ao final da cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão.