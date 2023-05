SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ficou incomodado com a reação de parte da plateia que compareceu a uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade no estádio do Corinthians, na manhã deste domingo (21).

Cerca de 11 mil pessoas foram à Neo Química Arena, no bairro de Itaquera, em solenidade à qual compareceram diversas autoridades, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

Chamado a discursar, Eduardo ouviu um misto de vaias e aplausos vindos das arquibancadas do estádio. No início, tentou manter o bom humor: "O meu pai que é palmeirense, calma", disse.

Em seguida, de maneira mais impaciente, afirmou à plateia que aquele era um dia de festa. "Calma! Calma. É alegria. [...] Vai se estressar, calma".

Eduardo ainda tentou reivindicar parte do crédito pelo evento para seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo fato de ter concedido títulos de regularização fundiária durante seu mandato. Isso, segundo o deputado, "praticamente acabou com as invasões de terra"

Após ter a fala interrompida para comunicar que uma idosa parecia estar passando mal, ele foi cobrado por uma pessoa da plateia a parar o discurso.

"Perfeito, a gente já está acabando. Mas nos meus dez segundos você vem querer falar isso?", reagiu.

Ele então abruptamente encerrou sua fala, não sem antes repetir o slogan do clã Bolsonaro "Deus, pátria, família e liberdade". O deputado acabou fazendo o discurso mais rápido do evento, de pouco mais de 2 minutos.