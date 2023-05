SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP) recusou o convite do partido para participar da CPI dos Ataques Golpistas.

"Essa CPI não acrescentará nada que melhore a investigação já feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Sempre achei que essa CPI vai apenas dar palanque para os bolsonaristas lacrarem nas suas redes sociais e alimentarem os seus seguidores, que passam longe da moderação", declarou.

Um dos parlamentares mais experientes do PT, Chinaglia foi líder do governo em mandatos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva e comandou a Câmara entre 2007 e 2009. Ele recebeu a proposta de participar da comissão do líder da bancada petista, Zeca Dirceu (PT).

Sua recusa ocorre na esteira de outros parlamentares que têm buscado distância da comissão, por entenderem que ela pouco acrescentará às investigações. Um exemplo, como mostrou o Painel, é o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que chegou a ser cotado para relatar a investigação.

Segundo Chinaglia, outros parlamentares do partido pediram para participar da comissão e não foram escolhidos. "Poderão ser contemplados agora", declarou.