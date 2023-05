SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo do Estado de São Paulo começou a liberar nesta segunda-feira (22) cerca de R$ 200 milhões em crédito acumulado do ProAgro-SP, programa voltado a fabricantes de tratores e máquinas para agricultura e pecuária.

O apoio ao setor foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a Agrishow 2023, no início do mês. A adesão ao programa da Secretaria da Fazenda e Planeamento do Estado de São Paulo vai até 16 de junho.

Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, o setor agrário exportou US$ 25,92 bilhões e importou US$ 5,1 bilhões em 2022.

As exportações agrícolas cresceram 36,4% na comparação com 2021, respondendo por 37,4% da balança comercial do Estado. É uma fatia maior do que a do país como um todo, em que equivalem a 16,3% do total.

Segundo o governo do estado, o valor acumulado total das liberações de crédito acumulado autorizadas desde o início do Programa ProAtivo, em 2021, supera R$ 2,8 bilhões.

O programa é executado por meio de rodadas de autorização de transferência de crédito acumulado. Para utilizá-lo, é necessário inscrever-se junto ao governo do estado.