SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nomeação do professor da USP Floriano de Azevedo Marques como ministro do Tribunal Superior Eleitoral chamou a atenção no meio jurídico pelo fato de ele ter entrado diretamente numa vaga efetiva da corte.

Normalmente, novos integrantes do TSE na cota dos advogados primeiro são indicados a uma vaga de ministro substituto, para depois "progredirem" a membro definitivo.

O fato de Azevedo ter pulado a etapa preliminar vem sendo interpretado como mais uma demonstração de força do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, amigo e padrinho do novo ministro junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Também por indicação de Moraes, o presidente indicou o advogado André Ramos Tavares para outra vaga. Nesse caso, no entanto, Tavares, que era substituto, foi "promovido" a ministro efetivo.