ITATIM, BA, E SÃO PAULO. SP (FOLHAPRESS) - As estradas de terra serpenteiam os montes de pedra da Serra Azul, zona rural de Itatim (213 km de Salvador). Nas margens do rio Paraguaçu, que corta a região até desembocar na baía de Todos-os-Santos, produtores rurais cultivam quiabo, milho, mandioca e melancia.

No sítio do agricultor José Carlos Andrade, 55, conhecido como Carlinhos, repousa uma retroescavadeira tinindo de nova. A máquina foi uma doação da Codevasf, estatal entregue ao centrão por Jair Bolsonaro (PL) em troca de apoio político, arranjo mantido pelo presidente Lula (PT).

A retroescavadeira fez parte de um pacote de doações feitas em 2023 que tiveram como destino a cidade de Itatim. Com máquinas de valor estimado em R$ 2,5 milhões, o município de apenas 15 mil habitantes foi a maior beneficiado com equipamentos no governo Lula.

A prefeitura recebeu duas retroescavadeiras, com valor estimado em R$ 450 mil cada, uma escavadeira hidráulica orçada em R$ 860 mil e uma motoniveladora de R$ 890 mil. Outra retroescavadeira foi doada à Associação dos Trabalhadores Rurais do Povoado de Serra Azul.

Conforme apontado pela Folha de S.Paulo, a Codevasf privilegiou a Bahia na destinação de equipamentos nos três primeiros meses do governo Lula, em meio à disputa pelo controle da estatal entre o PT e um dos líderes do centrão, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

Os primeiros três meses de gestão mostram uma mudança de perfil dos beneficiários, com maior proporção de entidades privadas e menor de prefeituras, aumentando assim o risco de irregularidades.

A Folha analisou as doações feitas pela Codevasf a partir de documentos publicados pela reportagem na ferramenta Pinpoint.

Em Itatim, cidade com mais de 300 quilômetros de estradas vicinais e 30% da população vivendo na zona rural, tratores e retroescavadeiras são um importante ativo para líderes políticos e são disputadas a peso de ouro. Os equipamentos são utilizados para recuperar estradas, construir tanques e açudes.

Por isso, não raro as máquinas servem de combustível para a disputa política local, incluindo trocas de acusações sobre suposto uso político dos equipamentos.

As máquinas doadas para a prefeitura são fruto de emendas de Elmar Nascimento, parlamentar com maior influência na Codevasf e aliado da prefeita Daiane dos Anjos (PSD). Em 2022, com o apoio da prefeita, ele foi o deputado federal mais votado de Itatim, com 4.071 votos.

O termo de doação dos equipamentos foi assinado em fevereiro e, desde então, as máquinas foram levadas para um galpão da Secretaria Municipal de Obras, nas proximidades da BR-116. Não houve anúncio sobre chegada dos equipamentos no site e nem nas redes sociais da prefeitura.

A prefeita Daiane dos Anjos garante que os equipamentos estão em uso e servindo a comunidade. E justificou o silêncio sobre a chegada dos equipamentos.

"Quando há esse anúncio, a demanda da população pelas máquinas aumenta. E esse ano a gente vem passado por muitas restrições financeiras. Houve uma queda de receita", afirma a prefeita, que acaba de anunciar festas de São João com shows de Bell Marques e da dupla César Menotti e Fabiano.

Daiane dos Anjos promete entregar oficialmente os novos equipamentos em 13 de junho, aniversário da cidade. A ideia é fazer uma carreata com os tratores nas ruas do município e convidar para participar dos festejos o deputado Elmar Nascimento, padrinho das emendas parlamentares.

Mas não deve ser a única festa para a entrega de máquinas. O oposicionista Clevison Nunes (PP), conhecido como Amigo Inho e derrotado na disputa pela prefeitura em 2020, promete fazer um ato para entrega da retroescavadeira para a associação de agricultores de Serra Azul, mesmo com a máquina em uso há três meses.

Ele afirma que intermediou a doação pela Codevasf para a associação por meio do deputado federal Dal (União Brasil). Com seu apoio, Dal foi o segundo parlamentar mais votado em Itatim na eleição de 2022, com 2.095 votos.

"É do jogo político, você mostra que você trouxe [o equipamento] através do deputado. Essas máquinas ajudam muito a população. Sem eles, muitos moradores não teriam como cavar um tanque, por exemplo", afirma o líder oposicionista.

Esta não é a primeira vez que Amigo Inho consegue máquinas da Codevasf, mesmo na oposição. No ano passado, ele intermediou a doação de uma pá carregadeira para a associação do povoado Gameleira por meio do então deputado federal João Roma (PL). Em 2022, o oposicionista apoiou a candidatura a deputado estadual de Vitor Azevedo (PL), apadrinhado político de Roma.

As disputas pelos tratores também incluem vereadores e dirigentes das associações do município. Fundada em 2020 e com cerca de 40 associados, a Associação dos Trabalhadores Rurais do Povoado de Serra Azul conseguiu da Codevasf máquinas e implementos agrícolas que incluem retroescavadeira, reboque com tanque de água, trator e roçadeira.

Quem assinou o termo das doações da Codevasf e buscou os equipamentos foi o presidente da entidade José Carlos Queiroz, o Carlinhos. Mas o comando da associação é reivindicado pelo ex-vereador Gauvalzinho Almeida de Andrade, 62, conhecido como Gagai. Ele é vice-presidente da associação de Serra Azul e pai dos vereadores Nailson Andrade (PSD) e Nadson de Gagai (PP).

Gagai acusa Carlinhos de não prestar contas dos gastos da entidade e diz que acionou a Justiça para assumir o comando da associação, o que lhe daria a guarda dos equipamentos da Codevasf.

"Eu fundei essa associação e agora não querem deixar que eu chegue perto nem do pneu dessa retroescavadeira", critica Gagai. Em conversa com a Folha de S.Paulo, ele mostrou influência: disse que pediu conselhos a um amigo desembargador e relatou encontros com políticos graúdos na Bahia.

Carlinhos, por sua vez, afirma que Gagai tentou levar a retroescavadeira para ficar sob sua guarda, mas foi impedido pelos associados, que ameaçaram acionar a polícia. Ele ainda disse que recebeu a visita de um fiscal da Codevasf na última semana, que o orientou destinar as máquinas aos associados e não permitir qualquer forma de uso eleitoral.

Na associação de Serra Azul, cada associado tem que pagar R$ 100 por hora para usar a retroescavadeira, valor que é destinado para cobrir gastos com combustível, operador e manutenção. Para os não associados, o preço do uso da máquina é R$ 180 por hora.

Em meio a disputas pelos tratores, políticos locais se mobilizam para as eleições de 2024. Os agricultores de Serra Azul se manterão alertas até lá, diz Carlinhos: "Quem esteve junto com a gente, vamos estar colados. Já os que tentaram fazer malandragem, esses estão perdidos".

