SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiras-damas de diversos municípios brasileiros criaram na última terça-feira (23) uma associação nacional para representar a categoria.

A presidente da Associação Nacional das Primeiras-damas é Fabiola Paranhos, primeira-dama de Cascavel (PR). Uma das diretoras é a primeira-dama de São Paulo, Regina, mulher do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Recentemente, Regina vem adquirindo perfil mais político. Como mostrou o Painel, a ideia é que se filie ao PL, consolidando a aproximação do marido com a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A associação pretende realizar o Fórum Nacional de Primeiras-Damas, ainda sem data e local definidos. "Queremos levar políticas públicas e experiências exitosas para todo o Brasil. O que está funcionando tem de ser copiado", diz a vice-presidente da associação, Márcia Pinheiro, de Cuiabá (MT).

Ele cita como exemplo um projeto implantado em seu município que paga um salário mínimo mensal por filho de mulher vítima de feminicídio. Outras pautas que a associação pretende priorizar são o empreendedorismo e a proteção de jovens e adolescentes. "Temos por natureza querer acolher a todos", afirma Pinheiro.