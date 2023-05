SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal organizador do ato marcado para o próximo domingo (4) contra o PL das Fake News, o desmonte da Lava Jato e o governo Lula em geral, o MBL (Movimento Brasil Livre) desistiu da manifestação.

Na prática, o protesto, marcado para o Largo da Batata, em São Paulo, fica esvaziado e poderá até ser cancelado.

O MBL diz ter desistido em razão da falta de apoio de bolsonaristas. Apesar das diferenças que cresceram no governo Jair Bolsonaro, o movimento defendia a formação de uma frente ampla da direita contra Lula.

A gota d'água, no entanto, foram declarações dadas nesta terça-feira (30) pelo deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) distanciando-se do movimento em redes sociais. A cassação de Deltan era um dos motes do ato.

"Infelizmente a manifestação tem sido sabotada por algumas alas do bolsonarismo e nos rendido ataques. É curioso que assim seja, pois se trata de uma pauta que converge com seus próprios interesses nominais, isto é, fazer oposição ao PT e denunciar o arbítrio dos tribunais superiores, assim como a tentativa de censura", diz nota do MBL.