SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski foi homenageado em sessão solene na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na capital paulista, na segunda (29). A cerimônia reuniu políticos e advogados.

A sessão, promovida pelos deputados Simão Pedro (PT) e Emídio de Souza (PT), destacou a carreira do magistrado. Lewandowski se aposentou no mês passado, depois de 17 anos no STF.

Estavam presentes o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, o secretário da Justiça de São Paulo, Fabio Prieto, e o presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Fabio Gaspar.

Ainda compareceram os advogados Yara de Abreu Lewandowski e Cauduro Padin, além do presidente da Alesp, André do Prado (PL).

Lewandowski presidiu o STF, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições gerais de 2010, o Senado --e chegou a ocupar a própria Presidência da República interinamente.

Após sua aposentadoria da corte, ele recebeu de volta sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e está montando um escritório de advocacia na zona central de Brasília

Doutor e livre-docente em direito do Estado pela USP, Lewandowski tem também mestrado na área de Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy, em cooperação com Harvard.