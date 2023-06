SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte da torcida do São Paulo protestou contra a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no estádio do Morumbi na noite de quinta-feira (1), em jogo contra o Sport pela Copa do Brasil.

Do lado de fora do estádio, cartazes criticavam o fato de Bolsonaro ter ido assistir ao jogo, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Diziam "Bolsonaro no caixão", "Bolsonaro racista cagão" e "Bolsonaro porcú maldito" --esta, uma referência ao fato de o ex-presidente ser torcedor do Palmeiras.

Ocorreram ainda protestos e xingamentos contra ele na chegada a um dos camarotes do estádio, e copos foram arremessados. Houve alguns aplausos também.