SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com o papa Francisco e o presidente da França, Emmanuel Macron, no final de junho.

Lula viajará ao Vaticano em 21 de junho. O presidente brasileiro e o papa Francisco falaram por telefone nesta semana sobre a defesa da paz na Ucrânia e o combate à pobreza. Na conversa, Lula convidou o líder da igreja católica para visitar o Brasil.

No dia seguinte, Lula desembarcará em Paris. O mandatário brasileiro ficará em Paris nos dias 22 e 23 para participar de uma reunião de cúpula sobre um novo pacto financeiro mundial e terá um encontro bilateral com Macron.

O encontro de cúpula terá uma série de discussões sobre economia e meio ambiente. Algumas das abordagens serão a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a crise da dívida, o financiamento de tecnologias verdes, a criação de novos impostos internacionais e instrumentos de financiamento e direitos especiais de desenho

Diversos líderes mundiais estarão em Paris no fim do mês. Entre os presentes, marcaram presença nomes como Ajay Banga, presidente do Banco Mundial, António Guterres, secretário-geral da ONU, Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Olaf Scholz, entre outros.

A reunião entre Lula e Macron seguirá na mesma linha. De acordo com a presidência, assuntos como a luta contra o aquecimento global, a preservação da biodiversidade e contribuir para a resolução de crises internacionais estarão em pauta.