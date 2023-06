LUIS EDUARDO MAGALHÃES E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) fez acenos ao agronegócio, defendeu uma conciliação entre pequenos e grandes agricultores e incentivou que os brasileiros joguem o "ódio na lata do lixo" para melhor conviver em sociedade.

As declarações foram dadas nesta terça-feira (6) na abertura da Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Norte e Nordeste sediada em Luís Eduardo Magalhães (966 km de Salvador). Na ocasião, o presidente anunciou investimentos de R$ 7,6 bilhões de para o agronegócio por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Em discurso, Lula afirmou que o governo de Jair Bolsonaro (PL) representou um retrocesso para o agronegócio, criticou o valor destinado ao Plano Safra em 2022 e defendeu a atuação do governo federal para impulsionar o setor.

"Entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar porque dizer 'eu não preciso do governo' é mentira. Todo mundo precisa do governo: o grande [produtor] precisa, o pequeno precisa e o médio precisa. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está", disse o presidente.

Lula também criticou o que chamou de uma falsa rivalidade entre o agronegócio e a agricultura familiar e disse que os dois setores se complementam: "São duas coisas totalmente necessárias para o país. Não tem porque existir preconceito do grande com o pequeno ou do pequeno com o grande. O Brasil precisa dos dois porque os dois ajudam o Brasil".

O petista ainda afirmou que defender o meio ambiente não é ser contra o agronegócio e que "quem quiser agir como bandido e só desmatar, vai ter que sofrer as penas da lei". Por fim, criticou o governo anterior por incentivar rivalidades e disse que precisa de todos para fazer o Brasil crescer.

"Joguem o ódio na lata do lixo, coloquem o coração para bater [...]. É esse o mundo que precisamos porque o ser humano nasceu para viver em comunidade, ele não nasceu para para viver do ódio, para viver separado, para viver brigando. Nós não somos galos de briga."

Os acenos de Lula ao agronegócio acontecem em meio embates com a bancada ruralista no Congresso Nacional, parte delas com derrotas para o governo federal.

A atuação da bancada ruralista foi determinante para esvaziar o ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, durante a tramitação da medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios.

Os ruralistas também tiveram outra vitória significativa ante a agenda ambiental na semana passada ao aprovarem o projeto de lei do marco temporal.

A tese do marco, defendida pela FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), determina que as terras indígenas devem se restringir à área ocupada pelos povos na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Em discurso na Bahia, o ministro da agricultura Carlos Fávaro não fez referências às derrotas do governo no Congresso e disse que a maior parte do agronegócio respeita as regras ambientais.

"Não vão colocar a pecha nos produtores brasileiros como criminosos que destroem o meio ambiente, não é essa a realidade. [São] poucos e temos que combater esses poucos que cometem crime ambiental e tiram a competitividade o respeito dos outros", afirmou.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu a pacificação do campo, com convivência pacífica entre o agronegócio e a agricultura familiar, e disse que o setor produtivo não pode ser contaminado por disputas partidárias.

Lula chegou a Luís Eduardo Magalhães por volta das 10h desta terça e visitou estandes da Bahia Farm Show. Depois, seguiu para cerimônia de abertura da feira agropecuária.

Participaram do ato produtores rurais, prefeitos, deputados federais e ministros. Apoiadores do presidente, parte deles vindos de outras cidades da região, puxaram coro em favor de Lula.

Não houve protestos ou hostilidades contra o petista dentro da feira. Do lado de fora, contudo, apoiadores de Bolsonaro se reuniram e fizeram coro de "ladrão", mas não cruzaram com o presidente.

No ato, Lula usou um boné do 'Bahia + Verde', programa do governo estadual voltado para a preservação e a recuperação do patrimônio natural. O boné foi um presente de Eduardo Mendonça, secretário estadual de Meio Ambiente e enteado do senador Jaques Wagner.

A vinda de Lula a Luís Eduardo Magalhães também acontece após um entrevero do governo Lula com a Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), em Ribeirão Preto (SP).

Na época, a organização da feira cancelou a tradicional cerimônia de abertura do evento, após a polêmica envolvendo o "desconvite" ao ministro Carlos Fávaro (Agricultura) para que não comparecesse ao ato, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em maio, quando esteve cumprindo agenda em Salvador, Lula anunciou que participaria da feira agropecuária em Luís Eduardo Magalhães para "fazer inveja" a produtores de São Paulo.

"Eu quero dizer que venho aqui nessa feira só para fazer inveja aos maus-caracteres de São Paulo, que não deixaram meu ministro participar [...] Tem a famosa feira lá em Ribeirão Preto que alguns fascistas, alguns negacionistas, não quiseram que ele fosse na feira, desconvidaram meu ministro", disse na ocasião.

Luís Eduardo Magalhães é um dos principais redutos bolsonaristas no Nordeste. Na eleição de 2022, esta foi uma das duas cidades da Bahia onde Lula foi superado em votos por Bolsonaro.