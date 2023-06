SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes do STJ (Superior Tribunal de Justiça) têm visto com reserva os nomes mais cotados para integrar a lista sêxtupla da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Afirmam que são advogados com pouca atuação no tribunal, o que os descredenciaria para atuar como ministros da corte.

Dos mais citados, destacam Daniela Teixeira, do Distrito Federal, como a mais experiente. Também há elogios para o ex-conselheiro federal da OAB Márcio Fernandes.

Segundo relatos, foram enviados recados para que os advogados selecionados tivessem currículos sólidos e para que fosse privilegiada a atuação no tribunal. Mas, na avaliação de parte deles, isso não ocorreu.

Se a previsão se confirmar, magistrados não descartam a possibilidade de não haver quórum para escolher os três nomes a serem encaminhados para o crivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se isso ocorrer por duas vezes, a lista é devolvida para a OAB, para uma nova seleção.

A OAB divulgou em maio os 34 selecionados para participar da disputa em 11 de maio. A votação no Conselho Federal para selecionar os seis que serão encaminhados para o tribunal está prevista para o próximo dia 19.