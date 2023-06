BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem espaço, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (PL), vem conversando com Podemos, PRTB e Novo para avaliar se deixa o partido.

O parlamentar quer disputar a prefeitura do Rio de Janeiro no próximo ano, mas ainda não conseguiu o apoio da legenda.

Para Portinho, concorrer à prefeitura é importante mesmo que não ganhe, para manter seu nome em evidência e, assim, ter menos percalços na tentativa de reeleição em 2026. O parlamentar herdou o cargo de Arolde de Oliveira, morto em 2020, e ainda não teve seu nome testado nas urnas.

Em conversas privadas, o senador admitia abrir mão em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), vetado recentemente pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros políticos citados como opção pelo grupo são os ex-ministros Braga Netto (PL) e Eduardo Pazuello (PL), além do deputado federal Otoni de Paula (MDB).

O governador Cláudio Castro (PL), no entanto, defende o apoio ao secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho (PP). O grupo faz oposição ao prefeito Eduardo Paes (PSD), que buscará a reeleição.