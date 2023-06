BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sob a presidência da deputada Bia Kicis (PL-DF), a CFFC (Comissão de Fiscalização Financeira e Controle) da Câmara já ouviu quatro ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Até o momento, ocorreram houve audiências com Carlos Lupi (Trabalho e Emprego), Flávio Dino (Justiça), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação) e Fernando Haddad (Fazenda). Estão previstas ainda sessões com Márcio Macedo (Secretaria Geral) nesta quarta-feira (14), Mauro Vieira (Relações Exteriores) no dia 28 e Camilo Santana (Educação) em 5 de julho.

A mira da deputada, agora, está voltada para o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Ela apresentou nesta terça-feira (13) um requerimento de convite, que deve ser votado na quarta.

Das comissões temáticas da Câmara, a CFFC é a mais comumente utilizada para fazer cobranças ao Executivo. Por isso, o PT tentou evitar que Bia Kicis a presidisse.

Em encontro com o presidente boliviano, Luis Arce, Prates disse que a empresa tem planos para retomar seus investimentos na Bolívia, Venezuela e Guiana.