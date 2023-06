BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, afirmou nesta quarta-feira (14) que não haverá mágoa e nem rancor por parte de sua família com o presidente Lula, com a eventual demissão de sua esposa, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Waguinho ainda acrescentou que Lula e Daniela choraram durante reunião na terça-feira (13), em que sua situação política foi discutida. A ministra foi mantida momentaneamente no cargo, mas há pressão para que ela seja demitida nos próximos dias.

O prefeito esteve no Palácio do Planalto na tarde desta quarta-feira (14), mas afirmou que as reuniões foram para tratar de demandas da bancada do Rio de Janeiro. Disse que haverá um novo encontro com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) no mesmo dia, mas que que novamente não será para discutir a situação de sua esposa.

A situação de Daniela Carneiro tornou-se delicada com a pressão da União Brasil para que o Planalto a substitua pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) após Lula negociar mudanças na articulação política em troca de ampliar a base política na Câmara.

A ministra está atualmente licenciada da União Brasil, enquanto seu marido já acertou a filiação ao Republicanos. A União Brasil então afirma que a indicação de Daniela para o cargo estava ligada à cota do presidente Lula e não do partido.

Waguinho negou esse acerto e aproveitou para atacar os dirigentes da legenda, o presidente e deputado Luciano Bivar (PE) e o vice-presidente Antônio Rueda. Disse que a pasta do Turismo seria não apenas destinado para a União Brasil, mas sim para um representante do Rio de Janeiro. Por isso optou-se por Daniela Carneiro.

Havia a expectativa que Daniela Carneiro seria demitida na terça-feira (13), durante o encontro com Lula. No entanto, o governo afirmou que ela seguiria no cargo, pelo menos momentaneamente. Acrescentou que ela participaria de audiências no Congresso para detalhar as propostas da sua pasta. Além disso, vai participar de reunião ministerial no Planalto na quinta (15).