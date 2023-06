SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As bancadas do PT e PSOL na Câmara Municipal de São Paulo estão preparando, cada uma, uma versão própria de um texto substitutivo do Plano Diretor Estratégico (PDE) da capital paulista. Os partidos querem protocolar os projetos na Casa.

O texto de revisão do Plano Diretor foi aprovado em primeiro turno na Câmara em 31 de maio. A votação definitiva, em segundo turno, ocorrerá em 21 de junho. Os partidos são críticos à atual versão da proposta, apresentada pelo relator Rodrigo Goulart (PSDB).

O texto do PT deve ser finalizado na sexta-feira (16), mesma data em que o diretório da sigla fará uma manifestação contra a revisão do PDE no local. A bancada vai começar a negociação para colher assinaturas de parlamentares a partir de segunda (19).

O líder do PT na Casa, o vereador Senival Moura, havia dito à coluna que o partido votará contra a revisão caso não haja mudanças no projeto. "O texto está desconfigurando muito [o Plano Diretor aprovado pela gestão petista de Fernando Haddad em 2014]", afirmou.

Moura afirma que, apesar de cada legenda apresentar seu próprio substitutivo, o PT irá "assinar o do PSOL para contribuir com as assinaturas necessárias".

Já o PSOL diz, em nota, que "a proposta alternativa faz parte de um conjunto de iniciativas que visam impedir que o PDE seja descaracterizado em prol de interesses privados". A sigla afirma ainda que a versão atual "atende às demandas das grandes imobiliárias e ignora os interesses populares".

Como mostrou o Painel, o Plano Diretor absorveu 18 de 26 propostas feitas pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).

A iniciativa tem apoio dos movimentos Fórum 23 e Frente São Paulo Pela Vida.