SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis nomes no entorno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já surgem como potenciais candidatos para duas vagas no Senado de São Paulo em 2026.

Fazem parte da turma os presidentes de partidos Marcos Pereira (Republicanos, deputado federal) e Gilberto Kassab (PSD, secretário de Governo de SP), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PL-SP).

A desistência do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024 deve colocá-lo também na batalha.

A ocupante de uma das vagas que serão abertas é a senadora Mara Gabrilli (PSD), que também faz parte do grupo e pode manifestar interesse na reeleição. A outra vaga é ocupada por Alexandre Giordano (MDB), que assumiu o cargo com a morte de Major Olímpio em 2021.