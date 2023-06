SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declinou a relatoria do processo contra o o colega Chico Rodrigues (PSB-RR), flagrado com dinheiro na cueca, no Conselho de Ética do Senado.

O parlamentar havia sido sorteado na última reunião do Conselho, na quarta-feira (14) passada. Com a recusa, o processo agora aguarda novo sorteio para a designação de outro relator.

Questionado sobre o motivo da negativa, Renan limitou-se a responder: "Porque eu não quero".

Os partidos Rede Sustentabilidade e Cidadania protocolaram a representação contra Rodrigues em 2020, após o senador ter sido alvo de uma operação da PF (Polícia Federal) por supostos desvios em recursos destinados ao combate ao coronavírus.

Na ocasião, ele tentou esconder maços de dinheiro na cueca. Foram encontrados cerca de R$ 30 mil na residência do senador.

O parlamentar chegou a ser afastado do cargo por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e só retornou ao mandato em fevereiro de 2021.

A reunião da semana passada foi a segunda após um período de três anos e meio sem atividade do Conselho de Ética.

Nesta sessão, foram admitidas as aberturas de processo disciplinar também contra os senadores Cid Gomes (PDT-CE), Jorge Kajuru (PSB-GO), Styvenson Valentim (Pode-RN) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).