BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Governo de Minas Gerais vai investir R$ 41,7 milhões para reformar uma estrada que liga Araxá (MG), cidade onde nasceu Romeu Zema (Novo), a um sítio da família do governador na cidade de Rifaina (SP), na divisa entre os dois estados.

A obra foi incluída no principal programa de recuperação de rodovias do estado, o Provias, que prevê recursos da ordem de R$ 4 bilhões para 124 estradas.

A decisão do governo mineiro de realizar a obra foi publicada nesta sexta (23) pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O Palácio Tiradentes afirma que os critérios adotados para a realização da recuperação da rodovia foram técnicos. A oposição ao governador no estado reagiu à realização da obra, inclusive com memes.

"Meu rancho, minha vida" é o novo programa social do governador de Minas", disse o deputado federal Rogério Correia (PT).

A rodovia que chega à propriedade da família é a MG-428, que vai do entroncamento da BR-262 até Sacramento, na divisa com São Paulo, um total de 107,7 quilômetros, conforme o edital para a obra, publicado em 29 de abril de 2023.

A documentação para o edital, publicada no site do DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais), mostra que em 6 de junho foram definidas as empresas aptas a tocarem a restauração, no caso de vitória na disputa.

Das 7 que participaram, 6 foram habilitadas. Ainda não há decisão sobre a vencedora.

O governador Zema esteve no sítio, que no Google Maps aparece como "Rancho Zema", no Réveillon de 2020, voltando ao local no Carnaval do mesmo ano.

A região tem forte apelo sentimental para a família. Domingos Zema, bisavó do governador, migrou da Itália para o interior de São Paulo com os pais no final do século 19 e, em 1918, se mudou para Sacramento.

Na cidade trabalhou como motorista de ônibus na linha que ligava o município a Araxá, onde passou a morar dois anos depois.

Em 1923, Domingos Zema abriu uma loja de peças para carros. A partir daí a família criou um conglomerado de empresas com atuação hoje em setores como o de varejo de eletrodomésticos.

Em nota, o Governo de Minas Gerais afirma que as tomadas de decisão do atual governo se baseiam unicamente em preceitos técnicos. O Palácio Tiradentes não respondeu a quem exatamente pertence a propriedade.

"Análises realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais mostram que a rodovia MG-428, que não passa por intervenções e melhorias robustas há décadas, sendo alvo apenas de operações tapa-buraco, já se encontrava com prioridade 'urgente' para investimento em 2020", diz o governo.

A nota afirma ainda que parecer do DER afirma haver na rodovia trincas que enfraquecem o revestimento e permitem a entrada de água.

"O trincamento tende a aumentar de extensão e de severidade até uma possível eventual desintegração do revestimento, o que poderia provocar a interdição total da rodovia gerando graves prejuízos."

OPOSIÇÃO

As críticas da oposição ao governador envolveram ainda um outro programa, o "Minha Estrada, Minha Vida", conforme publicação nas redes sociais do Bloco Democracia e Luta, que reúne deputados estaduais contrários ao governador.

"Enquanto as rodovias mineiras seguem precárias e sem investimentos, Zema prioriza recursos para estrada que leva a sítio de sua família. São 41 milhões para a reforma. Para os mineiros, nada; para o governador e seus amigos: tudo! Essa é a lógica desse desgoverno", diz postagem do bloco.

Outro adversário, o deputado federal Padre João (PT), lembrou declaração recente do governador. "Mineiro não quer viver às custas do estado, afirmou Zema. O estado é só para ele e para os ricos", publicou.