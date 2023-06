SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse a prefeitos do seu partido, o Republicanos, que não pretende deixar a legenda. A promessa foi feita em reunião com eles na última sexta-feira (23) no Palácio dos Bandeirantes.

Participaram 23 prefeitos do partido no estado. As principais cidades paulistas controladas pelo Republicanos são Campinas, com Dário Saadi, e Sorocaba, com Rodrigo Manga.

Os participantes da reunião decidiram reunir-se mensalmente para discutir estratégias para crescer no estado e filiar novos prefeitos. O Republicanos vem fazendo um esforço para atrair gestores municipais sobretudo do PSDB, que vive uma crise.

Por outro lado, Tarcísio vem sendo assediado por outras legendas, como o PL. Há também especulações de que ele poderia migrar para o PSD.