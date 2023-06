BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) retomou na noite desta terça-feira (27) o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível.

Ao todo, sete ministros julgarão a ação contra o ex-presidente, protocolada pelo PDT, que o acusa de ter cometido abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores realizada em julho do ano passado.

Após Benedito Gonçalves, relator da ação, devem votar Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

O julgamento começou na última quinta (22) e foi suspenso após a leitura do relatório do corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator da ação, Benedito Gonçalves, e as manifestações dos advogados do PDT ?autor da ação? e do ex-mandatário. O processo inclui o então candidato a vice, Walter Braga Netto (PL).

Falou também nessa primeira sessão o vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gonet Branco, que defendeu a inelegibilidade apenas de Bolsonaro.

Questionado nesta semana, o ex-presidente afirmou que espera "um julgamento justo".