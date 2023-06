O Governo de Minas Gerais comunicou a saída de Igor Eto do cargo de secretário de Estado de Governo (Segov). Conforme nota conjunta assinada por ele e pelo Executivo, foi um “desligamento em comum acordo”. Quem assume o cargo, interinamente, será Juliano Fisicaro Borges, atual secretário adjunto de Governo.

Formado em administração de empresas e com atuação no setor privado como analista comercial e coordenador político, Eto assumiu a Segov em 2020, após exercer, por 1 ano e 3 meses, o cargo de secretário-geral.

O governador Romeu Zema agradeceu ao secretário pelo trabalho prestado, durante os últimos quatro anos e meio, que permitiram a apresentação, discussão e conclusão de projetos de interesse público, a exemplo do Acordo Judicial para reparação ao rompimento em Brumadinho, garantindo que a empresa fosse imediatamente responsabilizada pelos danos causados às regiões atingidas e à sociedade mineira.

Segundo o governador, à frente da articulação do governo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) neste período, Eto teve fundamental participação na aprovação de propostas essenciais, como a recente reorganização administrativa, que permitiu ajustes na atual estrutura da administração estadual com o objetivo de melhorar o funcionamento das diversas áreas do governo, sempre em benefício da população de Minas Gerais.

“Eto aceitou um desafio muito complexo para qualquer governo e conduziu sua atuação a partir de uma articulação sensível. Só tenho a agradecê-lo”, avalia o governador Romeu Zema.

"Deixo a Secretaria de Governo hoje, em comum acordo com o Governador Romeu Zema, para seguir outros desafios. Agradeço a todos com quem tive o prazer de trabalhar nesses últimos anos, em especial deputados, prefeitos e servidores da Segov. Ao Governador Romeu Zema, toda a minha lealdade", afirma Igor Eto.