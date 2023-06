BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) usou uma lista de transmissão oficial de WhatsApp, por meio da qual são informadas as agendas e notas do governo federal, para divulgar live da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, nesta quinta-feira (29).

Após contato da reportagem, a Secom admitiu equívoco e disse que a prática não se repetirá.

Janja conversou com a influencer Nath Finanças sobre o programa Desenrola, de renegociação de dívidas, em uma transmissão feita em sua conta pessoal do Instagram. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de parte da conversa.

A lista de transmissão do WhatsApp foi utilizada em dois momentos. Primeiro, às 12h37, foi feito um lembrete da live "Papo de Respeito" e o anúncio de um convidado especial. Depois às 18h12, houve um comunicado de que o programa já estava sendo transmitido.

No final da transmissão, a audiência ao vivo oscilava na casa de 1.100 ouvintes.

Janja retomou na noite desta segunda-feira (26) o projeto de lives "Papo de Respeito", no qual convida autoridades e personalidades para tratar de temas diversos, mas, evitou usar canais oficiais do governo para transmitir a conversa.

Na primeira vez, em março, ela conversou sobre o enfrentamento da violência contra a mulher com a ministra Cida Gonçalves (Mulheres) e com a apresentadora Luana Xavier, e sofreu críticas por terem sido usados canais oficiais do governo na retransmissão da conversa.

O bate-papo foi retransmitido pelos perfis nas redes sociais da TV Brasil, veículo público de comunicação da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Em nota, a Secom declarou que o canal de WhatsApp é um grupo de relacionamento e divulgação para jornalistas que já existia na transição.

"Na comunidade, são compartilhadas diversas informações e materiais, inclusive links de entrevistas que também acontecem em canais não oficiais. De qualquer forma foi um equívoco e a prática não vai se repetir".