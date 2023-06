BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a suspensão de todos os perfis regionais da PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas redes sociais.

A portaria, publicada nesta sexta-feira (30) no Diário Oficial da União, ocorre após suposto ataque hacker ao perfil da PRF de Sergipe.

Na madrugada de quinta-feira (29), o perfil no Instagram da instituição fez uma publicação em que declarava apoio e pedia doações por Pix ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida do governo foi anunciada na véspera pelo ministro nas redes sociais.

"Em face da alegada invasão de perfil regional da PRF em Sergipe, inclusive com troca da senha, estou determinando a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF para análise da segurança, permanecendo somente os perfis nacionais nas redes sociais. Quanto à retirada do ar da postagem criminosa, a PRF está com providências em andamento. E investigação será instaurada para apuração dos fatos", disse Dino.

De acordo com o ministro, foi aberto inquérito policial na PF e uma sindicância interna na PRF para apurar os fatos.

A publicação feita pela PRF de Sergipe dizia que a equipe da PRF de Sergipe havia decidido "colaborar com a causa" do ex-presidente: "Acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria". Na imagem, um QR Code de um Pix, assim como uma chave para doação.

O post ocorreu no mesmo dia em que foi retomado o julgamento de Bolsonaro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que pode cassar os direitos políticos do ex-chefe do Executivo até 2030.

Também ocorre no momento em que aliados de Bolsonaro passaram a pedir doações para ele por Pix nas redes sociais para pagar despesas na justiça, como multas por não usar máscara em São Paulo no período da pandemia da Covid-19, quando a utilização era obrigatória.

Em nota, a PRF disse que o perfil foi alvo de um ataque hacker. "Após restabelecer o controle da conta, a PRF informa que trabalha juntamente com a Polícia Federal no intuito de apurar o crime", diz o texto.

A portaria publicada nesta sexta determina a suspensão dos perfis regionais da PF e da PRF em sites e blogs, além de Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin e outras plataformas.

Apenas perfis nacionais das instituições poderão permanecer ativos, sob gerenciamento da coordenação de comunicação social dos respectivos órgãos.

Além disso, determina análise de "conveniência, oportunidade e segurança de tais perfis regionais", com envio de relatório com conclusões à pasta em 30 dias.