BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No primeiro mês de funcionamento da plataforma Brasil Participativo, foram barradas 20 das 2.420 propostas feitas de inclusão ao PPA (Plano Plurianual) do orçamento da União.

Pelos termos de uso, são proibidas sugestões que façam menções a nomes de pessoas, que afrontem cláusulas pétreas da Constituição e que tragam discurso de ódio.

Das 20, 11 pediam o voto impresso auditável, proposta identificada com o discurso bolsonarista de ataque às instituições democráticas.

Outras quatro pediam a prisão de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). As demais propunham a troca de uma superintendência não identificada no Rio Grande do Sul, a criminalização do comunismo, a descriminalização do assassinato de condenados, a redução da maioridade penal para 12 anos e uma era um pedido de emprego para uma empresa privada.

A Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria Geral da Presidência está coordenando o esforço de ouvir a população sobre a construção do PPA. As sugestões serão coletadas até o dia 14 de julho, pela página virtual da iniciativa.