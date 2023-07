SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perfis favoráveis à revisão do Plano Diretor de São Paulo dominaram o debate público em redes sociais, segundo levantamento feito pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação (ECMI) da Fundação Getúlio Vargas.

O estudo analisou 11 mil postagens sobre o tema no Twitter entre 1º e 28 de junho, além de 1.588 postagens de perfis do Facebook e 322 oriundas do Instagram.

O primeiro grupo é formado sobretudo por políticos de centro-direita, que orbitam aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). O segundo tem como referência principal o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que deve disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Da mesma forma, o grupo pró-revisão do Plano Diretor respondeu por 32,6% das interações no período pesquisado, contra 30,6% dos antagônicos.

Além dos perfis ligados a Nunes e Boulos, prováveis rivais na eleição do ano que vem, também houve manifestações de outros atores. Especialistas em urbanismo de forma geral se posicionaram de forma contrária, enquanto vereadores ligados ao grupo que domina a Câmara Municipal defenderam a mudança na lei

