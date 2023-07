SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT quer ir além da força política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição do ano que vem para conquistar um grande número de prefeituras.

Coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido, o senador Humberto Costa (PE) diz que a ideia é ressuscitar uma marca já usada com sucesso no passado, o "modo petista de governar". Trata-se de um slogan que agrega diversos programas sociais e é marqueteado como uma espécie de "selo de qualidade" para o partido.

"O PT não pode ficar unicamente preso ao prestígio do Lula no ano que vem. Vamos utilizar isso certamente, mas o partido deve ir um pouco mais além", afirma Costa.

Em 2020, admite o senador, o PT chegou ao "fundo do poço", tendo uma redução brutal no número de prefeituras. Pela primeira vez, não conquistou nenhuma capital, por exemplo.

"Em 2024, o partido pode, além de disputar em várias cidades de forma competitiva, apresentar novas lideranças que, mesmo não sendo vencedoras, poderão ser candidatos às Assembleias e ao Congresso em 2026", declara Costa.