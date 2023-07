ILHÉUS, BA, E RECEIFE (PE) - O presidente Lula (PT) fez mais uma vez alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), desta vez ao cobrar celeridade para a conclusão da Ferrovia Oeste-Leste. A declaração aconteceu nesta segunda-feira (3) durante o lançamento da obra da via férrea em Ilhéus, no interior da Bahia.

As citações de Lula a Bolsonaro tem sido uma rotina em seus discursos e entrevistas desde que assumiu seu terceiro mandato na Presidência.

"Parem de dizer que vão entregar [a ferrovia] em 2027, vocês têm que entregar antes de 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra, trabalhem no fim de semana se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo, se não a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez", disse Lula, sem mencionar explicitamente Bolsonaro.

A declaração de Lula aconteceu menos de uma semana depois do ex-presidente ser considerado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até 2030 após condenação por abuso de poder ao disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro em uma reunião com embaixadores em 2022.

Lula citou 31 de dezembro em referência à tradicional data de fim de mandato presidencial no Brasil. No entanto, a partir de 2027, as posses presidenciais serão em 5 de janeiro, após mudança aprovada pelo Congresso Nacional. Com isso, o mandato de Lula acabará em 4 de janeiro de 2027.

O presidente participou da cerimônia de início das obras no lote 1F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em Ilhéus.

De acordo com o governo, a integração ferroviária consolidará um corredor de escoamento de minério da região sul da Bahia e de grãos da região oeste do estado. A expectativa é que haja uma redução de 86% na emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, quando estiver pronta.

A ferrovia é composta por três trechos, sendo que o primeiro trecho liga as cidades baianas de Caetité e Ilhéus, percorrendo 537 quilômetros de extensão e passando por 19 municípios. A previsão de conclusão e início da operação é a partir de 2027.

O lote lançado nesta segunda é um dos quatro de construção do primeiro trecho e conta com 127 km de extensão. As obras contam com investimento inicial de R$ 1,5 bilhão e têm previsão de durar 36 meses.

No total, a ferrovia terá 1.527 km de extensão, aproximadamente, deve ligar o futuro Porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, no Tocantins, onde se conectará com a Ferrovia Norte-Sul.

O governo informou que trabalha para a concessão dos outros dois trechos da Ferrovia Oeste-Leste, entre Caetité e Barreiras (BA), e outro de Barreiras (BA) a Figueirópolis (TO), que aguarda licença de instalação.