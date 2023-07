BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Executiva Nacional do PDT decidiu nesta segunda-feira (3) fazer uma intervenção no diretório estadual no Ceará, em movimento que tenta impedir que o partido se torne base do governador Elmano de Freitas (PT).

A decisão de transferir para a Executiva Nacional as competências do diretório no Ceará foi aprovada por 7 votos ?houve três abstenções. O ministro Carlos Lupi (Previdência Social), licenciado do comando do PDT, esteve presente no encontro.

Atualmente, o PDT é presidido pelo deputado federal André Figueiredo, um dos pivôs da disputa no partido que opõe os irmãos Cid e Ciro Gomes. Figueiredo também comanda o diretório do PDT no Ceará, mergulhado em um impasse por causa da intenção de parte do partido de se aproximar do governo de Elmano de Freitas.

Ala ligada ao senador Cid Gomes coletou assinaturas para realizar uma assembleia nesta sexta-feira (7) com intuito de destituir Figueiredo, próximo de Ciro. Cid defende que o partido se torne oficialmente base do governo de Elmano em troca do apoio a um candidato pedetista à prefeitura de Fortaleza em 2024. Figueiredo e Ciro defendem que o PDT se mantenha independente no Ceará.

Com a decisão desta segunda, a assembleia de sexta não deve ocorrer.