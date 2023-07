SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou uma nota nesta quinta-feira (13) para afirmar que a fala do ministro Luís Roberto Barroso sobre derrotar o bolsonarismo, feita durante congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) ontem, não se referia "à atuação de qualquer instituição".

O comunicado diz que a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular.

A nota também minimiza o fato de Barroso ter sido vaiado durante o discurso. "As vaias - que fazem parte da democracia - vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE".

Em vídeos publicados na internet, o ministro relembrou a época da ditadura e que um "longo caminho" foi percorrido "para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem".

"Em 1964, houve um golpe de Estado cujo presidente foi destituído por um mecanismo que não estava na Constituição. Só ditadura fecha Congresso, só ditadura cassa mandatos, só ditadura cria censura, só ditadura tem presos políticos", disse.

Ele também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro. "Mais recentemente conseguimos resistir a um golpe de Estado que estava a caminho, portanto, temos compromisso com a história, com a verdade plural e com a obrigação de fazer um país melhor e maior".

O ministro gerou reações quando disse que "derrotamos o bolsonarismo".