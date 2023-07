BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou de infeliz, inadequada e inoportuna a fala do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso sobre bolsonarismo em evento da UNE (União Nacional do Estudantes), nessa quarta-feira (12).

"A presença do ministro em um evento de natureza política, a fala de natureza política é algo que reputo infeliz, inadequada, inoportuna", afirmou Pacheco.

Barroso foi vaiado por um grupo de estudantes e respondeu citando o bolsonarismo, a luta contra a ditadura militar (1964-1985) e a defesa da democracia.

Após afirmar que "nós derrotamos o bolsonarismo", Barroso provocou reações de deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que falaram em pedir o impeachment do magistrado.

"Espero que haja por parte do ministro Luís Roberto Barroso uma reflexão em relação a isso e eventualmente uma retratação, no alto de sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a Presidência da Suprema Corte", afirmou Pacheco.

O presidente do Senado disse ainda que a arena política se resolve com "as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos".

"Ministro do Supremo Tribunal deve se ater a seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado", afirmou.