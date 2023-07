SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avisou o deputado federal licenciado Yury do Paredão (CE) que vai expulsá-lo do partido após o parlamentar aparecer em fotos com ministros fazendo o 'L' com as mãos ?o gesto ficou conhecido na campanha como referência a Lula (PT).

Os dois se reuniram nesta quinta-feira (20) na sede nacional do PL, em Brasília. Em publicação no Twitter, Valdemar disse que a expulsão ocorre por Yury "não comungar dos ideais de nossa legenda".

Com o anúncio, o deputado não vai perder o mandato na Câmara. Yury não poderia pedir desfiliação fora da "janela partidária", período no qual os parlamentares podem mudar de legenda sem perder o mandato.

Após receber o aviso de que seria expulso, o parlamentar publicou no Twitter respeita a decisão de Valdemar e segue "defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro".

Correligionário pediu que Valdemar não expulsasse Yury. Esse pedido foi feito pelo deputado Carlos Jordy (PL), que sugeriu que o partido apenas o deixasse sem comissões, fundo e diretórios. A estratégia seria transformar o colega de partido em um "morto-vivo" no PL, para forçar um pedido de desfiliação.

Na última quinta (13), Yury posou ao lado dos ministros Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional). Ele não escondeu a agenda e publicou várias fotos nas redes sociais.

Em maio, Yury foi criticado publicamente por Valdemar Costa Neto por tirar uma foto segurando a mão do presidente Lula (PT).