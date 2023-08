BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou a apuração contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), por ter aproveitado uma viagem em avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para participar de um leilão de cavalos.

Por unanimidade, os integrantes do colegiado entenderam que o ministro seguiu todas as diretrizes da legislação ao usar a aeronave em uma viagem a São Paulo.

Isso ocorreu no fim de janeiro. Ele cumpriu agendas públicas no estado numa quinta-feira e na sexta-feira até o horário do almoço e, depois, dedicou-se ao leilão de cavalos. Voltou a Brasília, novamente de FAB, apenas três dias depois, na segunda-feira. A comissão afirmou que não houve uso indevido da aeronave.

O ministro é criador da raça Quarto de Milha, utilizada em vaquejadas e outras modalidades esportivas. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo o jornal, ele possui pelo menos 12 cavalos Quarto de Milha, todos comprados em leilões. Os animais ficam no haras do próprio ministro, localizado em Vitorino Freire, cidade a 320 km de São Luís.

O ministro também chegou a receber diárias do governo no Brasil e no exterior em dias sem agenda oficial.

Em meio à crise, Lula chegou a dizer que Juscelino Filho só ficaria no governo caso provasse sua inocência.

Depois, porém, decidiu manter o ministro na pasta a fim de manter uma boa relação com a União Brasil, um dos partidos que dão base de sustentação ao petista no Congresso e que indicou o deputado federal maranhense para ocupar o Turismo.