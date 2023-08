SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Marcos do Val (Podemos-ES) receberam ameaças de morte por e-mail.

Obtidas pela reportagem, as mensagens foram enviadas por remetente identificado como "capixaba raiz". No e-mail enviado ao senador petista, na tarde da última quarta-feira (9), o autor exige que Contarato renuncie ao mandato sob a ameaça de promover ataques terroristas em Brasília, incluindo a Esplanada dos Ministérios e o Congresso Nacional.

Agressor disse que tentativa de ataque a aeroporto de Brasília vai parecer "brincadeira" perto do que ameaça fazer. Em dezembro do ano passado, George Washington de Oliveira Sousa plantou uma bomba nas proximidades do local. O explosivo estava conectado a um caminhão de querosene, mas foi desativado pela PM do Distrito Federal.

No dia seguinte à ameaça a Contarato, o autor dos e-mails mandou mensagem a Do Val. O texto, enviado na madrugada desta quinta-feira (10), diz que, se o senador petista não renunciar, Do Val vai ser morto.

Senadores enviaram ofício pedindo investigação das ameaças. Procurados, Contarato e Do Val disseram que comunicaram a polícia do Senado para que o caso seja investigado.