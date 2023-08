SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quarta-feira (23) que mantém o desejo de apoio de Jair Bolsonaro (PL), ao ser questionado sobre o peso das investigações contra o ex-presidente nas conversas entre os dois para as eleições de 2024.

A declaração foi dada após o evento de abertura do congresso Expo Fenabrave, do setor de veículos, que também contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Eu sou prefeito, estou 'prefeitando'. Não sou juiz, ministro do STF, do STJ, não sou polícia", disse, ao ser questionado sobre as investigações que focam o ex-presidente.

Bolsonaro tem sido desgastado por apurações envolvendo o caso das joias e os ataques golpistas.

Recentemente, veio à toca que o ex-presidente pediu a um empresário que repassasse "ao máximo" uma mensagem que sugeria, sem provas, uma fraude do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele também viu sua popularidade digital desabar após operação da Polícia Federal que cumpriu diligências para apurar suposto esquema de desvio de joias.

Nunes disse que quem tem que responder pelo assunto é o ex-presidente, o elogiou e foi bastante enfático em dizer que quer o seu apoio. "Só para deixar claro, a questão do presidente Bolsonaro, eu desejo o apoio do presidente Bolsonaro. E do governador Tarcísio, do PP, do PL, eu não sou aqui de ficar trabalhando em tese, com futurologia", disse.

O prefeito ainda elogiou a atuação de Bolsonaro devido a um acordo entre a cidade de São Paulo e o governo federal, que diminuiu a dívida da capital com a União. "Eu agradeço muito presidente Bolsonaro pelo que ele fez para a cidade de São Paulo. Eu tirei uma dívida da cidade de R$ 24 bilhões, eu pagava R$ 280 milhões por mês de dívida com o governo federal", disse.

Nos últimos meses, os dois têm conversado sobre um possível apoio. O tema, porém, não vinha avançando devido à necessidade da escolha do vice da chapa.

O prefeito afirmou que o PL tem um peso grande devido às dimensões do partido, que tem o maior tempo de TV, mas que o assunto será decidido em conjunto com todos os aliados.

Nunes e Tarcísio trocaram elogios no palco, durante seus discursos. O prefeito disse, com um tom de brincadeira, que o governador também não declarou apoio a ele publicamente.

"Ele me elogia em todo canto, mas nunca falou assim: meu candidato é o Ricardo", disse.

O governador saiu sem falar com a imprensa do evento.

Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente e atualmente substituindo Lula na Presidência devido à viagem do titular ao exterior, também passou pelo evento.

Antes da abertura, ele conversou com a direção da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores). Na abertura do evento, houve a transmissão de uma conversa gravada de Alckmin com o presidente da associação, José Maurício Andreta Júnio.